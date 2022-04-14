Chi Protocol (CHI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Chi Protocol (CHI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Chi Protocol (CHI) Informatie Chi is the world's first scalable stablecoin protocol backed by LSTs, and powered by two tokens: CHI and USC. USC, a stablecoin, designed for scalability, censorship resistance, and embedded yield. CHI, the governance token, earns real LST yield, undergoes token burns in specific conditions, and contributes to decentralized governance through locking mechanisms, providing boosted LST rewards. Officiële website: https://chiprotocol.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/3vz6us5vca98kmvs

Chi Protocol (CHI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chi Protocol (CHI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.71K $ 7.71K $ 7.71K Totale voorraad: $ 206.36M $ 206.36M $ 206.36M Circulerende voorraad: $ 111.30M $ 111.30M $ 111.30M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.29K $ 14.29K $ 14.29K Hoogste ooit: $ 0.108157 $ 0.108157 $ 0.108157 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Chi Protocol (CHI) prijs

Chi Protocol (CHI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chi Protocol (CHI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHI begrijpt, kun je de live prijs van CHI token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHI Wil je weten waar je CHI naartoe gaat? Onze CHI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

