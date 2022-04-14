CHEXBACCA (CHEXBACCA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CHEXBACCA (CHEXBACCA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CHEXBACCA (CHEXBACCA) Informatie THE $CHEX HOLDERS MEMECOIN! 🏝️😎 Welcome to the ultimate destination for the $CHEX holders! We've got you covered with the latest memes and everything social media has to offer! Say hello to the ultimate memecoin experience while enjoying your $CHEX bag on our private island! 🍹 THE $CHEX HOLDERS MEMECOIN! 🏝️😎 Welcome to the ultimate destination for the $CHEX holders! We've got you covered with the latest memes and everything social media has to offer! Say hello to the ultimate memecoin experience while enjoying your $CHEX bag on our private island! 🍹 Officiële website: https://chexbacca.com/ Whitepaper: https://chexbacca.com/#about Koop nu CHEXBACCA!

CHEXBACCA (CHEXBACCA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CHEXBACCA (CHEXBACCA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 243.85K $ 243.85K $ 243.85K Totale voorraad: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Circulerende voorraad: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 243.85K $ 243.85K $ 243.85K Hoogste ooit: $ 0.00146075 $ 0.00146075 $ 0.00146075 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00024389 $ 0.00024389 $ 0.00024389 Meer informatie over CHEXBACCA (CHEXBACCA) prijs

CHEXBACCA (CHEXBACCA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CHEXBACCA (CHEXBACCA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHEXBACCA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHEXBACCA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHEXBACCA begrijpt, kun je de live prijs van CHEXBACCA token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHEXBACCA Wil je weten waar je CHEXBACCA naartoe gaat? Onze CHEXBACCA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CHEXBACCA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!