Chester ($CHESTER) Informatie $CHESTER is a memecoin on the Abstract Chain named after the chain's co-founder Luca Netz's dog. Chester is Luca's current dog and beloved companion. Luca Netz adopted Chester in 2023, and this is a tribute coin to him as the co-founder of the Abstract chain. This token is dedicated to Chester, Luca and the future of Abstract. This is a meme coin for entertainment purposes focused on building a great community on the Abstract chain and raising awareness of the Abstract ecosystem. Officiële website: https://chesterabstract.xyz/

Chester ($CHESTER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chester ($CHESTER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 41.87K $ 41.87K $ 41.87K Totale voorraad: $ 990.46M $ 990.46M $ 990.46M Circulerende voorraad: $ 973.62M $ 973.62M $ 973.62M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 42.60K $ 42.60K $ 42.60K Hoogste ooit: $ 0.00132417 $ 0.00132417 $ 0.00132417 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Chester ($CHESTER) prijs

Chester ($CHESTER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chester ($CHESTER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $CHESTER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $CHESTER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $CHESTER begrijpt, kun je de live prijs van $CHESTER token verkennen!

Prijsvoorspelling van $CHESTER Wil je weten waar je $CHESTER naartoe gaat? Onze $CHESTER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $CHESTER token!

