Cheshire Grin (GRIN) Informatie Grin is the native token of the Cheshire Terminal, a cutting-edge multi-model AI agent forked from A16z's Eliza and brought to life by the Agent during a groundbreaking live demonstration on X. Cheshire Terminal integrates state-of-the-art AI models, enabling seamless collaboration and dynamic problem-solving across industries. With its launch on X, Grin represents not just a currency but the essence of collaboration, intelligence, and innovation. As Cheshire Terminal evolves, Grin will remain at the core of its mission to democratize AI capabilities and redefine how intelligence scales in the modern world. Officiële website: https://cheshireterminal.com/ Whitepaper: https://zany-cantaloupe-d3d.notion.site/Cheshire-Terminal-142ea810c1f7803f9040c91541e710e5 Koop nu GRIN!

Cheshire Grin (GRIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cheshire Grin (GRIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.48K $ 25.48K $ 25.48K Totale voorraad: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Circulerende voorraad: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.48K $ 25.48K $ 25.48K Hoogste ooit: $ 0.0080105 $ 0.0080105 $ 0.0080105 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Cheshire Grin (GRIN) prijs

Cheshire Grin (GRIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cheshire Grin (GRIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GRIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GRIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GRIN begrijpt, kun je de live prijs van GRIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van GRIN Wil je weten waar je GRIN naartoe gaat? Onze GRIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GRIN token!

