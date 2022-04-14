Chengu (CHENGU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Chengu (CHENGU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Chengu (CHENGU) Informatie Chengu is Abstract Chain’s culture coin. He’s a Chad Penguin (aka Chengu) who embodies the spirit of the “Chad” roles as defined by the Abstract community. Chengu serves as a cultural symbol for the consumer crypto ecosystem, integrating into DEXs, games, streaming, and other fun applications within Abstract. As a meme and cultural figure, his presence strengthens Abstract’s brand identity, reinforcing its commitment to consumer crypto adoption in an engaging and fun way. Chengu is Abstract Chain’s culture coin. He’s a Chad Penguin (aka Chengu) who embodies the spirit of the “Chad” roles as defined by the Abstract community. Chengu serves as a cultural symbol for the consumer crypto ecosystem, integrating into DEXs, games, streaming, and other fun applications within Abstract. As a meme and cultural figure, his presence strengthens Abstract’s brand identity, reinforcing its commitment to consumer crypto adoption in an engaging and fun way. Officiële website: https://x.com/ChenguGotAbs Koop nu CHENGU!

Chengu (CHENGU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chengu (CHENGU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 350.64K $ 350.64K $ 350.64K Totale voorraad: $ 991.22M $ 991.22M $ 991.22M Circulerende voorraad: $ 991.22M $ 991.22M $ 991.22M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 350.64K $ 350.64K $ 350.64K Hoogste ooit: $ 0.00300819 $ 0.00300819 $ 0.00300819 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00035428 $ 0.00035428 $ 0.00035428 Meer informatie over Chengu (CHENGU) prijs

Chengu (CHENGU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chengu (CHENGU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHENGU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHENGU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHENGU begrijpt, kun je de live prijs van CHENGU token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHENGU Wil je weten waar je CHENGU naartoe gaat? Onze CHENGU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CHENGU token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!