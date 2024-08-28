Chengpang Zhoa (ZHOA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Chengpang Zhoa (ZHOA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Chengpang Zhoa (ZHOA) Informatie $ZHOA If Yu Cant Holdl Yu Wund bi reech! If Yu Cunt Holdl Yu Wund bi reech! $ZHOA is THE CZ memecoin on BNB and here to bring back the vibes from 2021. Together we will make BSC great again and honor CZ legacy. Leading the charge to make BSC great again, Chengpang Zhoa was Launched on August 28, 2024 on four.meme. The $ZHOA token aims to bring back the popularity of Binance's defi platform and rekindle it's former memecoin glory. The ZHOA Wormhole Wrapped $ZHOA (wZHOA) is officially live on Raydium DEX on the Solana blockchain. That's right—you can now trade, hold, and expand your $ZHOA journey across chains, using Solana's lightning-fast ecosystem and the ever-popular Phantom wallet. Officiële website: https://zhoa.xyz/ Whitepaper: https://chengpang-zhoa-usdzhoa.gitbook.io/chengpangzhoa

Chengpang Zhoa (ZHOA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chengpang Zhoa (ZHOA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 157.85K $ 157.85K $ 157.85K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 157.85K $ 157.85K $ 157.85K Hoogste ooit: $ 0.0011025 $ 0.0011025 $ 0.0011025 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00015785 $ 0.00015785 $ 0.00015785 Meer informatie over Chengpang Zhoa (ZHOA) prijs

Chengpang Zhoa (ZHOA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chengpang Zhoa (ZHOA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZHOA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZHOA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZHOA begrijpt, kun je de live prijs van ZHOA token verkennen!

