CHELON (CHELON) Informatie Chelon is driven by an AI agent to unite the U.S. and China. Inspired by Elon Musk and Yilong Ma, the "Chinese Elon Musk," its mission is to fund a meeting between the two and send Yilong Ma to space! Blending community-powered crypto with global unity 🙏 1) In the last 72 hours, we saw two monster memes drop, perfectly timed with Trump's inauguration. 2) TikTok was banned and then reinstated for 90 days by Trump. 3) Elon Musk was named as a top contender to buy TikTok and is viewed by many in Washington as Trump's conduit to restoring relations with China. Meanwhile, "coincidentally," over the past two weeks, Elon Musk randomly showed interest in meeting his Chinese counterpart, Yilong Ma. Check this post for proof: https://x.com/elonmusk/status/1876838689457815564 So basically, he's meeting his Chinese Doppelganger, and rumor has it this meeting is set for later this week, where a major Asian crypto figure will act as moderator. AI Agent called @Chelon_ai launched with the intention of uniting Elon & Yilong (which now seems to be happening) and then sending Yilong to space on a civilian SpaceX flight to bring the US and China together. AI meme agents with China/USA narratives like CHELON are going to be very helpful. Officiële website: https://www.chelon.ai/

CHELON (CHELON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CHELON (CHELON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 810.87K $ 810.87K $ 810.87K Totale voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Circulerende voorraad: $ 948.90M $ 948.90M $ 948.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 854.53K $ 854.53K $ 854.53K Hoogste ooit: $ 0.0185919 $ 0.0185919 $ 0.0185919 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00085454 $ 0.00085454 $ 0.00085454 Meer informatie over CHELON (CHELON) prijs

CHELON (CHELON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CHELON (CHELON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHELON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHELON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHELON begrijpt, kun je de live prijs van CHELON token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHELON Wil je weten waar je CHELON naartoe gaat? Onze CHELON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CHELON token!

