Wat is Cheesed (CHEESED)?

Based off the pun “Please to meet you” this infamous meme is here to stay! Widely adopted by many CHESSED is our cabal-driven coin cuz we are too based so $CHEESED launched on a ETH where warriors live. We bring you meme-tech to develop laughter, and launched to help autistic people ( like u ) be happy and enjoy the feeling of growth and greenness every day. If you are really interested in cheesed, welcome to this cabal. CHEESED TO MEET YOU! 🧀

