Cheeseball (CB) Informatie Cheeseball is a meme coin on the Solana chain. The Cheeseball community brings together investors from every corner of the world and generates daily interacting contents such as games and contests. Staking, lotteries, NFTs and daily raffles are on the menu. The team is taking advantage of the upcoming Holiday to gain the crypto community's attention but as the weeks go by, this project will gain its reputation through continuous communication with its investors, aggressive marketing campaigns, listings and constant deliveries from the leadership team. They are currently designing a utility tying every single project together, in order to provide their investors with further room to maximize their profits and increase their retention. Their most important values are integrity, innovation, communication, respect and unconditional love. Officiële website: http://cheeseball.io/ Koop nu CB!

Cheeseball (CB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cheeseball (CB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 171.75K $ 171.75K $ 171.75K Totale voorraad: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Circulerende voorraad: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 171.75K $ 171.75K $ 171.75K Hoogste ooit: $ 0.02102669 $ 0.02102669 $ 0.02102669 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00017085 $ 0.00017085 $ 0.00017085 Meer informatie over Cheeseball (CB) prijs

Cheeseball (CB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cheeseball (CB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CB begrijpt, kun je de live prijs van CB token verkennen!

Prijsvoorspelling van CB Wil je weten waar je CB naartoe gaat? Onze CB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CB token!

