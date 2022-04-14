ChatGPT Cat (YARNCAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ChatGPT Cat (YARNCAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ChatGPT Cat (YARNCAT) Informatie
$YARNCAT is a cryptocurrency project inspired by yarn and cats, combining digital assets with a playful theme. It operates as a token designed for community engagement and transactions within its ecosystem. Built on a the solana blockchain, $YARNCAT emphasizes accessibility and creativity for users. Yarncats are keeping it tight knit, fostering a unique space for enthusiasts. $YARNCAT is a community driven with an emphasis on light hearted cute AI cat videos.
Officiële website: https://yarncat.vip/

ChatGPT Cat (YARNCAT) Tokenomieen prijsanalyse
Marktkapitalisatie: $ 24.77K
Totale voorraad: $ 999.64M
Circulerende voorraad: $ 999.64M
FDV (volledig verwaterde waardering): $ 24.77K
Hoogste ooit: $ 0.00139895
Laagste ooit: $ 0
Huidige prijs: $ 0

ChatGPT Cat (YARNCAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ChatGPT Cat (YARNCAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YARNCAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YARNCAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YARNCAT begrijpt, kun je de live prijs van YARNCAT token verkennen!

