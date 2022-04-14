Charlotte Fang (REMILIA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Charlotte Fang (REMILIA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Charlotte Fang (REMILIA) Informatie REMILIA is an Ethereum token inspired by the conglomeration behind the MiLady NFT series. It is the FIRST Remilia token ever, on any network, on any chain, predating the copycats that came after it. ​ And now, it has become BETTER. REMILIA has been taken over by the community, ensuring an honest, fair and transparent governance guided by a common goal and united by a shared spirit. With newfound vigor, REMILIA is set to position itself as THE ONLY token of its kind worthy of the name. REMILIA is an Ethereum token inspired by the conglomeration behind the MiLady NFT series. It is the FIRST Remilia token ever, on any network, on any chain, predating the copycats that came after it. ​ And now, it has become BETTER. REMILIA has been taken over by the community, ensuring an honest, fair and transparent governance guided by a common goal and united by a shared spirit. With newfound vigor, REMILIA is set to position itself as THE ONLY token of its kind worthy of the name. Officiële website: https://www.remilia.life/ Koop nu REMILIA!

Charlotte Fang (REMILIA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Charlotte Fang (REMILIA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.43K $ 16.43K $ 16.43K Totale voorraad: $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 Circulerende voorraad: $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.43K $ 16.43K $ 16.43K Hoogste ooit: $ 663.27 $ 663.27 $ 663.27 Laagste ooit: $ 16.24 $ 16.24 $ 16.24 Huidige prijs: $ 23.82 $ 23.82 $ 23.82 Meer informatie over Charlotte Fang (REMILIA) prijs

Charlotte Fang (REMILIA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Charlotte Fang (REMILIA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal REMILIA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel REMILIA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van REMILIA begrijpt, kun je de live prijs van REMILIA token verkennen!

Prijsvoorspelling van REMILIA Wil je weten waar je REMILIA naartoe gaat? Onze REMILIA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van REMILIA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!