Wat is Charlie (CHARLIE)?

Embracing the lazy chaos of sloth energy, $CHARLIE has rolled in. Litecoin’s own cuddly yet savage meme coin is here to claw its way up the cryptomarkets, unbothered by the hype — because $CHARLIE knows who the jungle belongs to.

Charlie (CHARLIE) hulpbron Officiële website