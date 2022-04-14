Charli3 (C3) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Charli3 (C3), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Charli3 (C3) Informatie Charli3 is the first decentralized oracle being built on Cardano. This allows Charli3 to have all the benefits of existing successful oracle protocols, while having the flexibility of a much more agile blockchain backbone. Charli3 finds a niche within the Cardano ecosystem. By being native to Cardano's blockchain, it will have the lowest barrier to entry for functioning as the standard decentralized oracle of all Cardano based projects. The added benefit of being on Cardano's blockchain includes agility of the network, and being in a low transaction fee environment. While these advantages may seem subtle, the growth of any decentralized oracle relies on it's adoption. Charli3 will be the clear choice for any project building on the Cardano Blockchain. Officiële website: https://charli3.io/ Whitepaper: https://charli3.io/assets/downloads/charli3-whitepaper.pdf Koop nu C3!

Charli3 (C3) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Charli3 (C3), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 35.67M $ 35.67M $ 35.67M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.36M $ 4.36M $ 4.36M Hoogste ooit: $ 4.19 $ 4.19 $ 4.19 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.04361262 $ 0.04361262 $ 0.04361262 Meer informatie over Charli3 (C3) prijs

Charli3 (C3) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Charli3 (C3) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal C3 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel C3 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van C3 begrijpt, kun je de live prijs van C3 token verkennen!

Prijsvoorspelling van C3 Wil je weten waar je C3 naartoe gaat? Onze C3 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van C3 token!

