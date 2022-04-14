CHARLES (CHARLES) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CHARLES (CHARLES), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CHARLES (CHARLES) Informatie The CHARLES token is a revolutionary utility token offering more than just tradeability. Embedded within it is an exclusive full-length video interview with blockchain pioneer Charles Hoskinson, co-founder of Ethereum and founder of Cardano. Accessible only to the token's owner, the video is securely encrypted and decentralized by Stuff.io, ensuring privacy and permanence. This unique blend of premium content and cutting-edge blockchain technology from Stuff.io delivers an exclusive experience, setting a new standard for digital ownership and utility. Officiële website: https://stuff.io/video/about-stuff-e2/

CHARLES (CHARLES) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CHARLES (CHARLES), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 612.01K $ 612.01K $ 612.01K Totale voorraad: $ 30.04M $ 30.04M $ 30.04M Circulerende voorraad: $ 30.04M $ 30.04M $ 30.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 612.01K $ 612.01K $ 612.01K Hoogste ooit: $ 0.127588 $ 0.127588 $ 0.127588 Laagste ooit: $ 0.00979852 $ 0.00979852 $ 0.00979852 Huidige prijs: $ 0.02037598 $ 0.02037598 $ 0.02037598 Meer informatie over CHARLES (CHARLES) prijs

CHARLES (CHARLES) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CHARLES (CHARLES) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHARLES tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHARLES tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHARLES begrijpt, kun je de live prijs van CHARLES token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHARLES Wil je weten waar je CHARLES naartoe gaat? Onze CHARLES prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CHARLES token!

