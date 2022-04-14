Charles the Chad (CHAD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Charles the Chad (CHAD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Charles the Chad (CHAD) Informatie Born from the relentless mockery of Charles Hoskinson, Charles the Chad emerged as the ultimate avenger. Built from haters’ insults, he dismantles critics with meme-fueled muscles and unyielding wit. His purpose? To obliterate misinformation and leave ignorance face down in the dirt. Trolls crumble as he flips narratives, turning scorn into dust. Charles the Chad isn’t just a defender of Cardano—he’s a symbol of resilience, proving innovation thrives even under fire. Born from the relentless mockery of Charles Hoskinson, Charles the Chad emerged as the ultimate avenger. Built from haters’ insults, he dismantles critics with meme-fueled muscles and unyielding wit. His purpose? To obliterate misinformation and leave ignorance face down in the dirt. Trolls crumble as he flips narratives, turning scorn into dust. Charles the Chad isn’t just a defender of Cardano—he’s a symbol of resilience, proving innovation thrives even under fire. Officiële website: https://charlesthechad.com/ Koop nu CHAD!

Charles the Chad (CHAD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Charles the Chad (CHAD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Hoogste ooit: $ 0.03519658 $ 0.03519658 $ 0.03519658 Laagste ooit: $ 0.00152588 $ 0.00152588 $ 0.00152588 Huidige prijs: $ 0.00212152 $ 0.00212152 $ 0.00212152 Meer informatie over Charles the Chad (CHAD) prijs

Charles the Chad (CHAD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Charles the Chad (CHAD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHAD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHAD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHAD begrijpt, kun je de live prijs van CHAD token verkennen!

