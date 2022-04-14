Charles the Chad (CHAD) Tokenomie

Charles the Chad (CHAD) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Charles the Chad (CHAD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

Charles the Chad (CHAD) Informatie

Born from the relentless mockery of Charles Hoskinson, Charles the Chad emerged as the ultimate avenger. Built from haters’ insults, he dismantles critics with meme-fueled muscles and unyielding wit.

His purpose? To obliterate misinformation and leave ignorance face down in the dirt.

Trolls crumble as he flips narratives, turning scorn into dust. Charles the Chad isn’t just a defender of Cardano—he’s a symbol of resilience, proving innovation thrives even under fire.

Officiële website:
https://charlesthechad.com/

Charles the Chad (CHAD) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Charles the Chad (CHAD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 2.12M
Totale voorraad:
$ 1.00B
Circulerende voorraad:
$ 1.00B
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 2.12M
Hoogste ooit:
$ 0.03519658
Laagste ooit:
$ 0.00152588
Huidige prijs:
$ 0.00212152
Charles the Chad (CHAD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Charles the Chad (CHAD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal CHAD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel CHAD tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van CHAD begrijpt, kun je de live prijs van CHAD token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHAD

Wil je weten waar je CHAD naartoe gaat? Onze CHAD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.