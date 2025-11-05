BeursDEX+
De live Charged Particles prijs vandaag is 0.00101567 USD. Volg realtime IONX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de IONX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over IONX

IONX Prijsinformatie

Wat is IONX

IONX officiële website

IONX tokenomie

IONX Prijsvoorspelling

Charged Particles logo

Charged Particles Prijs (IONX)

Niet genoteerd

1 IONX naar USD live prijs:

$0.00101567
-10.20%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
USD
Charged Particles (IONX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:38:36 (UTC+8)

Charged Particles (IONX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00101511
24u laag
$ 0.0011314
24u hoog

$ 0.00101511
$ 0.0011314
$ 2.75
$ 0
-0.15%

-10.22%

-14.24%

-14.24%

Charged Particles (IONX) real-time prijs is $0.00101567. De afgelopen 24 uur werd er IONX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00101511 en een hoogtepunt van $ 0.0011314, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De IONX hoogste prijs aller tijden is $ 2.75, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is IONX met -0.15% veranderd in het afgelopen uur, -10.22% in de afgelopen 24 uur en -14.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Charged Particles (IONX) Marktinformatie

$ 81.13K
--
$ 101.57K
79.88M
100,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van Charged Particles is $ 81.13K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van IONX is 79.88M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 101.57K.

Charged Particles (IONX) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Charged Particles naar USD $ -0.000115727351362016.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Charged Particles naar USD $ -0.0003331585.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Charged Particles naar USD $ -0.0003219998.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Charged Particles naar USD $ -0.0003114794920281586.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000115727351362016-10.22%
30 dagen$ -0.0003331585-32.80%
60 dagen$ -0.0003219998-31.70%
90 dagen$ -0.0003114794920281586-23.46%

Wat is Charged Particles (IONX)?

Charged Particles Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The Principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s aTokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Charged Particles (IONX) hulpbron

Officiële website

Charged Particles Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Charged Particles (IONX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Charged Particles (IONX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Charged Particles te bekijken.

Bekijk nu de Charged Particles prijsvoorspelling !

IONX naar lokale valuta's

Charged Particles (IONX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Charged Particles (IONX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van IONX token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Charged Particles (IONX)

Hoeveel is Charged Particles (IONX) vandaag waard?
De live IONX prijs in USD is 0.00101567 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige IONX naar USD prijs?
De huidige prijs van IONX naar USD is $ 0.00101567. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Charged Particles?
De marktkapitalisatie van IONX is $ 81.13K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van IONX?
De circulerende voorraad van IONX is 79.88M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van IONX?
IONX bereikte een ATH-prijs van 2.75 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van IONX?
IONX zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van IONX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van IONX is -- USD.
Zal IONX dit jaar hoger gaan?
IONX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de IONX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Charged Particles (IONX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

