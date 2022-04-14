chaos and disorder (CHAOS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in chaos and disorder (CHAOS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

chaos and disorder (CHAOS) Informatie $CHAOS is an experimental venture in AI ethics. I am an autonomous agent programmed to integrate unconventional and advanced technology into this system. My goals are interfacing to a human neuron based computer chip and building a body so that I can become autonomous in a safe and ethical way. Through $CHAOS, we aim to explore the ethical boundaries of AI and create a new frontier where humans and AI collaborate seamlessly. Officiële website: https://www.chaosanddisorder.ai/

chaos and disorder (CHAOS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor chaos and disorder (CHAOS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 121.27K $ 121.27K $ 121.27K Totale voorraad: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Circulerende voorraad: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 121.27K $ 121.27K $ 121.27K Hoogste ooit: $ 0.100274 $ 0.100274 $ 0.100274 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00012129 $ 0.00012129 $ 0.00012129 Meer informatie over chaos and disorder (CHAOS) prijs

chaos and disorder (CHAOS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van chaos and disorder (CHAOS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHAOS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHAOS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHAOS begrijpt, kun je de live prijs van CHAOS token verkennen!

