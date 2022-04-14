Chainflip (FLIP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Chainflip (FLIP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Chainflip (FLIP) Informatie Chainflip is a decentralised, trustless protocol that allows users to easily exchange cryptocurrency assets across a range of networks and blockchains without losing custody of their assets in the process. The Chainflip protocol allows users to swap assets between major blockchains without any wrapped tokens, traditional bridging, and at extremely competitive pricing using a novel and unique ‘Just-inTime’ based Automated Market Maker, dubbed the JIT AMM. It is totally generalised, decentralised, and can be integrated with any chain using any transaction type. The protocol is secured by a set of 150 validators staking Chainflip’s native FLIP token. FLIP is primarily a utility token. Validators require FLIP in order to stake, and in turn are rewarded in FLIP. Value is returned indirectly to Validators through protocol fees. Additionally, every swap conducted on the platform results in the automatic buying and burning of FLIP tokens through the liquidity pool system, which puts deflationary pressure on the network as trading volume increases. Chainflip is a decentralised, trustless protocol that allows users to easily exchange cryptocurrency assets across a range of networks and blockchains without losing custody of their assets in the process. The Chainflip protocol allows users to swap assets between major blockchains without any wrapped tokens, traditional bridging, and at extremely competitive pricing using a novel and unique ‘Just-inTime’ based Automated Market Maker, dubbed the JIT AMM. It is totally generalised, decentralised, and can be integrated with any chain using any transaction type. The protocol is secured by a set of 150 validators staking Chainflip’s native FLIP token. FLIP is primarily a utility token. Validators require FLIP in order to stake, and in turn are rewarded in FLIP. Value is returned indirectly to Validators through protocol fees. Additionally, every swap conducted on the platform results in the automatic buying and burning of FLIP tokens through the liquidity pool system, which puts deflationary pressure on the network as trading volume increases. Officiële website: https://chainflip.io/ Whitepaper: https://chainflip.io/whitepaper.pdf Koop nu FLIP!

Chainflip (FLIP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chainflip (FLIP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 44.46M $ 44.46M $ 44.46M Totale voorraad: $ 94.84M $ 94.84M $ 94.84M Circulerende voorraad: $ 67.26M $ 67.26M $ 67.26M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 62.69M $ 62.69M $ 62.69M Hoogste ooit: $ 9.48 $ 9.48 $ 9.48 Laagste ooit: $ 0.30855 $ 0.30855 $ 0.30855 Huidige prijs: $ 0.661279 $ 0.661279 $ 0.661279 Meer informatie over Chainflip (FLIP) prijs

Chainflip (FLIP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chainflip (FLIP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FLIP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FLIP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FLIP begrijpt, kun je de live prijs van FLIP token verkennen!

Prijsvoorspelling van FLIP Wil je weten waar je FLIP naartoe gaat? Onze FLIP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FLIP token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!