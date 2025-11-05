Chain Talk Daily (CTD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00012906 $ 0.00012906 $ 0.00012906 24u laag $ 0.00014265 $ 0.00014265 $ 0.00014265 24u hoog 24u laag $ 0.00012906$ 0.00012906 $ 0.00012906 24u hoog $ 0.00014265$ 0.00014265 $ 0.00014265 Hoogste prijs ooit $ 0.00415884$ 0.00415884 $ 0.00415884 Laagste prijs $ 0.00007742$ 0.00007742 $ 0.00007742 Prijswijziging (1u) +0.65% Prijswijziging (1D) -4.58% Prijswijziging (7D) -28.45% Prijswijziging (7D) -28.45%

Chain Talk Daily (CTD) real-time prijs is $0.00013343. De afgelopen 24 uur werd er CTD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00012906 en een hoogtepunt van $ 0.00014265, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CTD hoogste prijs aller tijden is $ 0.00415884, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00007742 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CTD met +0.65% veranderd in het afgelopen uur, -4.58% in de afgelopen 24 uur en -28.45% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Chain Talk Daily (CTD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 133.43K$ 133.43K $ 133.43K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 133.43K$ 133.43K $ 133.43K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Chain Talk Daily is $ 133.43K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CTD is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 133.43K.