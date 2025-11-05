BeursDEX+
De live Chain Talk Daily prijs vandaag is 0.00013343 USD. Volg realtime CTD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CTD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CTD

CTD Prijsinformatie

Wat is CTD

CTD officiële website

CTD tokenomie

CTD Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Chain Talk Daily logo

Chain Talk Daily Prijs (CTD)

Niet genoteerd

1 CTD naar USD live prijs:

$0.00013286
$0.00013286$0.00013286
-5.10%1D
mexc
USD
Chain Talk Daily (CTD) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:38:25 (UTC+8)

Chain Talk Daily (CTD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00012906
$ 0.00012906$ 0.00012906
24u laag
$ 0.00014265
$ 0.00014265$ 0.00014265
24u hoog

$ 0.00012906
$ 0.00012906$ 0.00012906

$ 0.00014265
$ 0.00014265$ 0.00014265

$ 0.00415884
$ 0.00415884$ 0.00415884

$ 0.00007742
$ 0.00007742$ 0.00007742

+0.65%

-4.58%

-28.45%

-28.45%

Chain Talk Daily (CTD) real-time prijs is $0.00013343. De afgelopen 24 uur werd er CTD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00012906 en een hoogtepunt van $ 0.00014265, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CTD hoogste prijs aller tijden is $ 0.00415884, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00007742 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CTD met +0.65% veranderd in het afgelopen uur, -4.58% in de afgelopen 24 uur en -28.45% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Chain Talk Daily (CTD) Marktinformatie

$ 133.43K
$ 133.43K$ 133.43K

--
----

$ 133.43K
$ 133.43K$ 133.43K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Chain Talk Daily is $ 133.43K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CTD is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 133.43K.

Chain Talk Daily (CTD) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Chain Talk Daily naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Chain Talk Daily naar USD $ -0.0000541185.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Chain Talk Daily naar USD $ +0.0000710411.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Chain Talk Daily naar USD $ -0.00005706635395271695.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-4.58%
30 dagen$ -0.0000541185-40.55%
60 dagen$ +0.0000710411+53.24%
90 dagen$ -0.00005706635395271695-29.95%

Wat is Chain Talk Daily (CTD)?

At ChainTalkDaily, our mission is to empower individuals through high-quality educational content about cryptocurrency and blockchain technology. We believe that education is the foundation of informed decision-making in the crypto space.

We strive to break down complex concepts into digestible, engaging content that anyone can understand, regardless of their technical background. Our content spans topics like DeFi, NFTs, DAOs, stablecoins, Web3 wallets, and blockchain fundamentals. The CTD token serves as an access and engagement tool within our ecosystem, rewarding learners, granting access to exclusive content, and enabling community governance through future use cases.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt.

Chain Talk Daily (CTD) hulpbron

Officiële website

Chain Talk Daily Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Chain Talk Daily (CTD) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Chain Talk Daily (CTD) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Chain Talk Daily te bekijken.

Bekijk nu de Chain Talk Daily prijsvoorspelling !

CTD naar lokale valuta's

Chain Talk Daily (CTD) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Chain Talk Daily (CTD) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CTD token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Chain Talk Daily (CTD)

Hoeveel is Chain Talk Daily (CTD) vandaag waard?
De live CTD prijs in USD is 0.00013343 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CTD naar USD prijs?
De huidige prijs van CTD naar USD is $ 0.00013343. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Chain Talk Daily?
De marktkapitalisatie van CTD is $ 133.43K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CTD?
De circulerende voorraad van CTD is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CTD?
CTD bereikte een ATH-prijs van 0.00415884 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CTD?
CTD zag een ATL-prijs van 0.00007742 USD.
Wat is het handelsvolume van CTD?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CTD is -- USD.
Zal CTD dit jaar hoger gaan?
CTD kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CTD prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Chain Talk Daily (CTD) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

