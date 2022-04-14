Chain of Legends (CLEG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Chain of Legends (CLEG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Chain of Legends (CLEG) Informatie Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program. Officiële website: https://chainoflegends.com/

Chain of Legends (CLEG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chain of Legends (CLEG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 46.50K $ 46.50K $ 46.50K Totale voorraad: $ 545.99M $ 545.99M $ 545.99M Circulerende voorraad: $ 68.33M $ 68.33M $ 68.33M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 371.56K $ 371.56K $ 371.56K Hoogste ooit: $ 0.199246 $ 0.199246 $ 0.199246 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00068048 $ 0.00068048 $ 0.00068048 Meer informatie over Chain of Legends (CLEG) prijs

Chain of Legends (CLEG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chain of Legends (CLEG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CLEG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CLEG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CLEG begrijpt, kun je de live prijs van CLEG token verkennen!

Prijsvoorspelling van CLEG Wil je weten waar je CLEG naartoe gaat? Onze CLEG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CLEG token!

