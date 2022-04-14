Chain Guardians (CGG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Chain Guardians (CGG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Chain Guardians (CGG) Informatie ChainGuardians is a platform which combines traditional gaming concepts with blockchain technologies to enable player-driven economies. Within the ChainGuardians ecosystem, players can participate in our free-to-play NFT Mining Platform and Role-Playing Game; both of which allow players to earn income, turning your time and energy into tangible rewards. Officiële website: https://chainguardians.io/

Chain Guardians (CGG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chain Guardians (CGG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 194.10K $ 194.10K $ 194.10K Totale voorraad: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Circulerende voorraad: $ 111.90M $ 111.90M $ 111.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 208.15K $ 208.15K $ 208.15K Hoogste ooit: $ 4.33 $ 4.33 $ 4.33 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00173458 $ 0.00173458 $ 0.00173458 Meer informatie over Chain Guardians (CGG) prijs

Chain Guardians (CGG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chain Guardians (CGG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CGG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CGG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CGG begrijpt, kun je de live prijs van CGG token verkennen!

