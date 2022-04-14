Chadette (CHADETTE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Chadette (CHADETTE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Chadette (CHADETTE) Informatie Chadette is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to embody the spirit of the crypto community. Inspired by the "Chad" archetype, Chadette represents strong-handed holders and an expanding ecosystem driven by community engagement. The project focuses on decentralized trading, social-driven growth, and long-term community participation. With ongoing developments, Chadette aims to integrate with various platforms and expand its utility while maintaining its core identity as a fun and engaging digital asset. Officiële website: https://www.chadette.xyz/

Chadette (CHADETTE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chadette (CHADETTE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Totale voorraad: $ 991.79M $ 991.79M $ 991.79M Circulerende voorraad: $ 991.79M $ 991.79M $ 991.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Hoogste ooit: $ 0.00711748 $ 0.00711748 $ 0.00711748 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0019997 $ 0.0019997 $ 0.0019997 Meer informatie over Chadette (CHADETTE) prijs

Chadette (CHADETTE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chadette (CHADETTE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHADETTE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHADETTE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHADETTE begrijpt, kun je de live prijs van CHADETTE token verkennen!

