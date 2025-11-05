CF Large Cap Index (LCAP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 9.25 $ 9.25 $ 9.25 24u laag $ 10.19 $ 10.19 $ 10.19 24u hoog 24u laag $ 9.25$ 9.25 $ 9.25 24u hoog $ 10.19$ 10.19 $ 10.19 Hoogste prijs ooit $ 13.34$ 13.34 $ 13.34 Laagste prijs $ 9.25$ 9.25 $ 9.25 Prijswijziging (1u) +0.83% Prijswijziging (1D) -2.09% Prijswijziging (7D) -13.50% Prijswijziging (7D) -13.50%

CF Large Cap Index (LCAP) real-time prijs is $9.84. De afgelopen 24 uur werd er LCAP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 9.25 en een hoogtepunt van $ 10.19, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LCAP hoogste prijs aller tijden is $ 13.34, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 9.25 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LCAP met +0.83% veranderd in het afgelopen uur, -2.09% in de afgelopen 24 uur en -13.50% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CF Large Cap Index (LCAP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M Circulerende voorraad 594.33K 594.33K 594.33K Totale voorraad 594,326.7464688277 594,326.7464688277 594,326.7464688277

De huidige marktkapitalisatie van CF Large Cap Index is $ 5.85M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LCAP is 594.33K, met een totale voorraad van 594326.7464688277. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.85M.