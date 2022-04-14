CertaiK by Virtuals (CERTAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CertaiK by Virtuals (CERTAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CertaiK by Virtuals (CERTAI) Informatie CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter. We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms. The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK. Officiële website: https://www.certaik.xyz/

CertaiK by Virtuals (CERTAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CertaiK by Virtuals (CERTAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 374.62K Totale voorraad: $ 997.20M Circulerende voorraad: $ 997.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 374.62K Hoogste ooit: $ 0.01099858 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00037607

CertaiK by Virtuals (CERTAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CertaiK by Virtuals (CERTAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CERTAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CERTAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CERTAI begrijpt, kun je de live prijs van CERTAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van CERTAI Wil je weten waar je CERTAI naartoe gaat? Onze CERTAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CERTAI token!

