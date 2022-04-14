Cerebro (CRX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cerebro (CRX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cerebro (CRX) Informatie Powered by our Novel CCC (Cross-Chain-Communication Protocol) & zkSync layer for privacy and settling transactions, Cerebro is a mighty addition to have in every trades toolbox. Cerebro Bot provides one access point to trade tokens across all supported chains, eliminating the need for traders to interact with multiple wallets, exchanges, or bridges. Simple commands allow users to perform complex cross-chain swaps without leaving the bot interface. Utilizing a proprietary routing protocol, Cerebro Bot optimizes the transaction flow by: - Automatically detecting the token's native chain. - Finding the best route for the swap across chains. - Executing the trade without the user needing to manage multiple steps. Example: Buy a ERC-20 Token (Pepe) with SOL (On solana network)

Finding the best route for the swap across chains.

Executing the trade without the user needing to manage multiple steps. Example: Buy a ERC-20 Token (Pepe) with SOL (On solana network) Officiële website: http://cerebro.bot/ Koop nu CRX!

Cerebro (CRX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cerebro (CRX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 33.12K $ 33.12K $ 33.12K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 33.12K $ 33.12K $ 33.12K Hoogste ooit: $ 0.602236 $ 0.602236 $ 0.602236 Laagste ooit: $ 0.00216278 $ 0.00216278 $ 0.00216278 Huidige prijs: $ 0.00330802 $ 0.00330802 $ 0.00330802 Meer informatie over Cerebro (CRX) prijs

Cerebro (CRX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cerebro (CRX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CRX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CRX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CRX begrijpt, kun je de live prijs van CRX token verkennen!

Prijsvoorspelling van CRX Wil je weten waar je CRX naartoe gaat? Onze CRX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CRX token!

