DRM tokens are value transmission means used in DoDream Chain and are the basic units that operate by smart contracts. Users can use a variety of services provided through DoDream Chain, such as matching, inquiry, and purchase, as DRM tokens. Users of various nationalities can trade between individuals without remittance or exchange fees. By leaving token's transaction details, users can receive proven services and information and secure a transparent reputation. Officiële website: http://ir.dodream.io/

CEREAL (CEP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CEREAL (CEP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.39K $ 7.39K $ 7.39K Totale voorraad: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Circulerende voorraad: $ 180.11M $ 180.11M $ 180.11M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.25K $ 10.25K $ 10.25K Hoogste ooit: $ 0.30406 $ 0.30406 $ 0.30406 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over CEREAL (CEP) prijs

CEREAL (CEP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CEREAL (CEP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CEP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CEP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CEP begrijpt, kun je de live prijs van CEP token verkennen!

Prijsvoorspelling van CEP Wil je weten waar je CEP naartoe gaat? Onze CEP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CEP token!

