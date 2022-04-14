CERBEROGE (CERBER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CERBEROGE (CERBER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CERBEROGE (CERBER) Informatie Welcome to the Cerberoge Solana Telegram Trading Bot documentation. This bot is designed to help you trade on the Solana blockchain through Telegram. Whether you're a novice or an experienced trader, our bot provides the tools you need to execute trades efficiently and effectively. A Revolutionary Meme Coin on Solana CERBEROGE is not just another meme coin—it's a groundbreaking project set to revolutionize the Solana ecosystem and the broader crypto world. Inspired by the legendary three-headed dog, Cerberus, CERBEROGE brings together the power of three cutting-edge trading bots, each designed to deliver unparalleled performance and user experience. With CERBEROGE, you're not just investing in a token; you're investing in a suite of powerful tools that will redefine your trading strategies. Officiële website: https://cerberoge.com/ Koop nu CERBER!

CERBEROGE (CERBER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CERBEROGE (CERBER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.57K $ 13.57K $ 13.57K Totale voorraad: $ 124.98T $ 124.98T $ 124.98T Circulerende voorraad: $ 124.98T $ 124.98T $ 124.98T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.57K $ 13.57K $ 13.57K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over CERBEROGE (CERBER) prijs

CERBEROGE (CERBER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CERBEROGE (CERBER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CERBER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CERBER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CERBER begrijpt, kun je de live prijs van CERBER token verkennen!

Prijsvoorspelling van CERBER Wil je weten waar je CERBER naartoe gaat? Onze CERBER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CERBER token!

