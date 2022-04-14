Celo Nigerian Naira (CNGN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Celo Nigerian Naira (CNGN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Celo Nigerian Naira (CNGN) Informatie cNGN is a Nigerian Naira stablecoin. Like all Mento stablecoins cNGN is a fully open-source and decentralized stablecoin. cNGN is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. cNGN is a Nigerian Naira stablecoin. Like all Mento stablecoins cNGN is a fully open-source and decentralized stablecoin. cNGN is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. Officiële website: https://www.mento.org/ Whitepaper: https://github.com/mento-protocol/whitepaper Koop nu CNGN!

Celo Nigerian Naira (CNGN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Celo Nigerian Naira (CNGN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.11K $ 9.11K $ 9.11K Totale voorraad: $ 13.59M $ 13.59M $ 13.59M Circulerende voorraad: $ 13.59M $ 13.59M $ 13.59M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.11K $ 9.11K $ 9.11K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0006704 $ 0.0006704 $ 0.0006704 Meer informatie over Celo Nigerian Naira (CNGN) prijs

Celo Nigerian Naira (CNGN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Celo Nigerian Naira (CNGN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CNGN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CNGN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CNGN begrijpt, kun je de live prijs van CNGN token verkennen!

