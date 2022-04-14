Celo Japanese Yen (CJPY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Celo Japanese Yen (CJPY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Celo Japanese Yen (CJPY) Informatie cJPY is a Japanese Yen stablecoin. Like all Mento stablecoins cJPY is a fully open-source and decentralized stablecoin. cJPY is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. cJPY is a Japanese Yen stablecoin. Like all Mento stablecoins cJPY is a fully open-source and decentralized stablecoin. cJPY is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. Officiële website: https://www.mento.org/ Whitepaper: https://github.com/mento-protocol/whitepaper Koop nu CJPY!

Celo Japanese Yen (CJPY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Celo Japanese Yen (CJPY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 29.12K $ 29.12K $ 29.12K Totale voorraad: $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M Circulerende voorraad: $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 29.12K $ 29.12K $ 29.12K Hoogste ooit: $ 0.00700741 $ 0.00700741 $ 0.00700741 Laagste ooit: $ 0.00649283 $ 0.00649283 $ 0.00649283 Huidige prijs: $ 0.0067482 $ 0.0067482 $ 0.0067482 Meer informatie over Celo Japanese Yen (CJPY) prijs

Celo Japanese Yen (CJPY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Celo Japanese Yen (CJPY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CJPY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CJPY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CJPY begrijpt, kun je de live prijs van CJPY token verkennen!

Prijsvoorspelling van CJPY Wil je weten waar je CJPY naartoe gaat? Onze CJPY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CJPY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!