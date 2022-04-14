Celo Dollar (CUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Celo Dollar (CUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Celo Dollar (CUSD) Informatie Celo Dollars (cUSD) are a stable asset that follows the US Dollar. With cUSD you can share money faster, cheaper, and more easily on your mobile phone. cUSD is on the Celo blockchain and is ERC 20 compatible. Celo Dollars (cUSD) are a stable asset that follows the US Dollar. With cUSD you can share money faster, cheaper, and more easily on your mobile phone. cUSD is on the Celo blockchain and is ERC 20 compatible. Officiële website: https://celo.org/ Koop nu CUSD!

Celo Dollar (CUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Celo Dollar (CUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 35.54M $ 35.54M $ 35.54M Totale voorraad: $ 35.55M $ 35.55M $ 35.55M Circulerende voorraad: $ 35.55M $ 35.55M $ 35.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 35.54M $ 35.54M $ 35.54M Hoogste ooit: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Laagste ooit: $ 0.886584 $ 0.886584 $ 0.886584 Huidige prijs: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Meer informatie over Celo Dollar (CUSD) prijs

Celo Dollar (CUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Celo Dollar (CUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CUSD begrijpt, kun je de live prijs van CUSD token verkennen!

