Cel AI (SN127) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.63 $ 1.63 $ 1.63 24u laag $ 2.18 $ 2.18 $ 2.18 24u hoog 24u laag $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 24u hoog $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 Hoogste prijs ooit $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Laagste prijs $ 0.385811$ 0.385811 $ 0.385811 Prijswijziging (1u) +2.12% Prijswijziging (1D) +1.47% Prijswijziging (7D) -8.51% Prijswijziging (7D) -8.51%

Cel AI (SN127) real-time prijs is $1.9. De afgelopen 24 uur werd er SN127 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.63 en een hoogtepunt van $ 2.18, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SN127 hoogste prijs aller tijden is $ 3.29, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.385811 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SN127 met +2.12% veranderd in het afgelopen uur, +1.47% in de afgelopen 24 uur en -8.51% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Cel AI (SN127) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Circulerende voorraad 1.28M 1.28M 1.28M Totale voorraad 1,279,302.792500803 1,279,302.792500803 1,279,302.792500803

De huidige marktkapitalisatie van Cel AI is $ 2.43M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SN127 is 1.28M, met een totale voorraad van 1279302.792500803. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.43M.