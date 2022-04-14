Cedar the Goat (CEDAR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cedar the Goat (CEDAR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cedar the Goat (CEDAR) Informatie In 2022, a young Californian girl's pet goat, Cedar, was auctioned at a fair. When the family tried to save him, sheriff's deputies tracked him down and took him back to be slaughtered, sparking public outrage over animal rights and officials' actions. Cedar the Goat is on a quest to ensure no voice - human or animal - goes unheard. This goat is ready to take on the establishment, embodying the idea that resilience and freedom should be accessible to all.

Cedar the Goat (CEDAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cedar the Goat (CEDAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 22.71K $ 22.71K $ 22.71K Totale voorraad: $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M Circulerende voorraad: $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.71K $ 22.71K $ 22.71K Hoogste ooit: $ 0.00174949 $ 0.00174949 $ 0.00174949 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Cedar the Goat (CEDAR) prijs

Cedar the Goat (CEDAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cedar the Goat (CEDAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CEDAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CEDAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CEDAR begrijpt, kun je de live prijs van CEDAR token verkennen!

