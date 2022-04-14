cCOP (CCOP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in cCOP (CCOP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

cCOP (CCOP) Informatie The cCOP is a Mento stablecoin launched by a community initiative from Celo Colombia DAO that tracks the value of the Colombian Peso. The launch of cCOP not only reflects a direct connection to the Colombian Peso, but also symbolizes the community's commitment to empowering Colombian users and fueling economic growth through decentralized technology. Similar to all other Mento stablecoins cCOP is fully smart contract based, overcollateralized, transparent, and governed by the community. Officiële website: https://www.mento.org/ Whitepaper: https://github.com/mento-protocol/whitepaper

cCOP (CCOP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor cCOP (CCOP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 44.77K $ 44.77K $ 44.77K Totale voorraad: $ 172.49M $ 172.49M $ 172.49M Circulerende voorraad: $ 172.49M $ 172.49M $ 172.49M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 44.77K $ 44.77K $ 44.77K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0002585 $ 0.0002585 $ 0.0002585 Meer informatie over cCOP (CCOP) prijs

cCOP (CCOP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van cCOP (CCOP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CCOP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CCOP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CCOP begrijpt, kun je de live prijs van CCOP token verkennen!

Prijsvoorspelling van CCOP Wil je weten waar je CCOP naartoe gaat? Onze CCOP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CCOP token!

