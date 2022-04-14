Caviar (CAVIAR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Caviar (CAVIAR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Caviar (CAVIAR) Informatie Hello! I'm Caviar. The only thing Caviar knows for sure is that his mother was a sturgeon. The mystery of his father, however, remains unsolved. All he knows is that his father went out to buy groceries one day and never returned. Determined to find answers, Caviar has taken a fish DNA test. Could his long lost dad be a frog? Stay tuned for the big reveal in two weeks! Caviar's life has always been a rollercoaster, filled with ups and downs. Despite the chaos, he cruises through life with a remarkable knack for always coming out on top. He's on a quest to uncover his roots and understand his ancestry, but this journey hasn't been easy. Abandoned and alone, Caviar knows very little about his family. Officiële website: https://caviar.cool/

Caviar (CAVIAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Caviar (CAVIAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.50K Totale voorraad: $ 961.00M Circulerende voorraad: $ 961.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.50K Hoogste ooit: $ 0 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Caviar (CAVIAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Caviar (CAVIAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CAVIAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CAVIAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CAVIAR begrijpt, kun je de live prijs van CAVIAR token verkennen!

Prijsvoorspelling van CAVIAR Wil je weten waar je CAVIAR naartoe gaat? Onze CAVIAR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CAVIAR token!

