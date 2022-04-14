Catvax (CATVAX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Catvax (CATVAX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Catvax (CATVAX) Informatie Inspired by the indomitable spirit of Sheikh Kita, Catvax stands as a testament to the power of community, compassion, and change. As we navigate the complexities of the digital age, Catvax offers a beacon of hope and a path towards a more inclusive, empathetic, and supportive world. Officiële website: https://catvax.gay Whitepaper: https://catvax.gay

Catvax (CATVAX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Catvax (CATVAX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 276.99K $ 276.99K $ 276.99K Totale voorraad: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M Circulerende voorraad: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 276.99K $ 276.99K $ 276.99K Hoogste ooit: $ 0.097725 $ 0.097725 $ 0.097725 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00330002 $ 0.00330002 $ 0.00330002 Meer informatie over Catvax (CATVAX) prijs

Catvax (CATVAX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Catvax (CATVAX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CATVAX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CATVAX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CATVAX begrijpt, kun je de live prijs van CATVAX token verkennen!

Prijsvoorspelling van CATVAX Wil je weten waar je CATVAX naartoe gaat? Onze CATVAX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CATVAX token!

