CatSlap (SLAP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.01007296$ 0.01007296 $ 0.01007296 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.66% Prijswijziging (1D) -4.32% Prijswijziging (7D) -17.49% Prijswijziging (7D) -17.49%

CatSlap (SLAP) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SLAP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SLAP hoogste prijs aller tijden is $ 0.01007296, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SLAP met +1.66% veranderd in het afgelopen uur, -4.32% in de afgelopen 24 uur en -17.49% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CatSlap (SLAP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M Circulerende voorraad 3.95B 3.95B 3.95B Totale voorraad 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448

De huidige marktkapitalisatie van CatSlap is $ 1.67M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SLAP is 3.95B, met een totale voorraad van 7547128957.623448. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.19M.