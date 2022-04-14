Cats N Cars (CNC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cats N Cars (CNC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cats N Cars (CNC) Informatie At Cats N Cars, we offer opportunities to win luxury supercars which are given away at specific market cap milestones to encourage stable price appreciation. Our mission-driven token, inspired by the spirit of Cars N Coffee events and our love for feline friends, aims to reshape the crypto culture with a blend of purpose and fun. By rewarding our community through exciting supercar giveaways and fostering engagement, we strive to create an enjoyable and impactful experience for all our holders. The team prides itself on transparency and provides regular updates to the CNC community via social channels. Officiële website: https://www.catsncars.com Koop nu CNC!

Cats N Cars (CNC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cats N Cars (CNC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 43.16K $ 43.16K $ 43.16K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 721.05M $ 721.05M $ 721.05M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 59.86K $ 59.86K $ 59.86K Hoogste ooit: $ 0.00733589 $ 0.00733589 $ 0.00733589 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Cats N Cars (CNC) prijs

Cats N Cars (CNC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cats N Cars (CNC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CNC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CNC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CNC begrijpt, kun je de live prijs van CNC token verkennen!

Prijsvoorspelling van CNC Wil je weten waar je CNC naartoe gaat? Onze CNC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CNC token!

