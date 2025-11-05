CATS (CATS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.33% Prijswijziging (1D) -1.90% Prijswijziging (7D) -30.49% Prijswijziging (7D) -30.49%

CATS (CATS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CATS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CATS hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CATS met +0.33% veranderd in het afgelopen uur, -1.90% in de afgelopen 24 uur en -30.49% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CATS (CATS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 343.36K$ 343.36K $ 343.36K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 343.36K$ 343.36K $ 343.36K Circulerende voorraad 600.00B 600.00B 600.00B Totale voorraad 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van CATS is $ 343.36K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CATS is 600.00B, met een totale voorraad van 600000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 343.36K.