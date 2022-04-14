catownkimono (COK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in catownkimono (COK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

catownkimono (COK) Informatie $COK was born two days after its sibling $WIF. Both birthed by the same legendary DEV Patrick Bateman. Launching back in November 2023, $COK ignited the cat meme season on Solana this bull run, though it struggled to survive. Through the community-driven force of a CTO (Community Take Over), $COK was brought back to life in May 2024 - though the $COK was in desperate need of a new attire. The cat decided to embrace the culture, and to put on the Kimono. $COK was born two days after its sibling $WIF. Both birthed by the same legendary DEV Patrick Bateman. Launching back in November 2023, $COK ignited the cat meme season on Solana this bull run, though it struggled to survive. Through the community-driven force of a CTO (Community Take Over), $COK was brought back to life in May 2024 - though the $COK was in desperate need of a new attire. The cat decided to embrace the culture, and to put on the Kimono. Officiële website: https://catownkimono.com/ Koop nu COK!

catownkimono (COK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor catownkimono (COK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 195.98K $ 195.98K $ 195.98K Totale voorraad: $ 998.44B $ 998.44B $ 998.44B Circulerende voorraad: $ 998.44B $ 998.44B $ 998.44B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 195.98K $ 195.98K $ 195.98K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over catownkimono (COK) prijs

catownkimono (COK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van catownkimono (COK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COK begrijpt, kun je de live prijs van COK token verkennen!

Prijsvoorspelling van COK Wil je weten waar je COK naartoe gaat? Onze COK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van COK token!

