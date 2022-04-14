CATO (CATO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CATO (CATO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CATO (CATO) Informatie CATO is a decentralized, community-based first cat meme token on Solana. We currently have our version of serum dex which stands apart from all other dex's on Solana in terms of features we provide to our users. CATO has its own Solana token tracker app on the google play store which allows users to track new tokens on Solana, view their social info and token price data in the app itself. We are working on an upcoming project which would give CATO tokens a proper utility, more information about the same can be found on https://official.catodex.com/ Officiële website: https://official.catodex.com/ Koop nu CATO!

CATO (CATO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CATO (CATO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 87.19K $ 87.19K $ 87.19K Totale voorraad: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Circulerende voorraad: $ 172.00M $ 172.00M $ 172.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 152.07K $ 152.07K $ 152.07K Hoogste ooit: $ 0.15899 $ 0.15899 $ 0.15899 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0005069 $ 0.0005069 $ 0.0005069 Meer informatie over CATO (CATO) prijs

CATO (CATO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CATO (CATO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CATO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CATO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CATO begrijpt, kun je de live prijs van CATO token verkennen!

Prijsvoorspelling van CATO Wil je weten waar je CATO naartoe gaat? Onze CATO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CATO token!

