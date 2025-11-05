Catheon Gaming (CATHEON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00003299 24u laag $ 0.0000352 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.0200027 Laagste prijs $ 0.0000112 Prijswijziging (1u) +0.57% Prijswijziging (1D) +2.09% Prijswijziging (7D) +15.35%

Catheon Gaming (CATHEON) real-time prijs is $0.00003449. De afgelopen 24 uur werd er CATHEON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00003299 en een hoogtepunt van $ 0.0000352, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CATHEON hoogste prijs aller tijden is $ 0.0200027, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0000112 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CATHEON met +0.57% veranderd in het afgelopen uur, +2.09% in de afgelopen 24 uur en +15.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Catheon Gaming (CATHEON) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 55.20K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 344.93K Circulerende voorraad 1.60B Totale voorraad 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Catheon Gaming is $ 55.20K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CATHEON is 1.60B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 344.93K.