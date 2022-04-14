Catex (CATX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Catex (CATX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Catex (CATX) Informatie Catex is a next-generation decentralized exchange (DEX) built on the Unichain blockchain. It functions as a "MetaDEX," meaning it's a layer built on top of another DEX, in this case, Uniswap v4. The project aims to improve the decentralized finance (DeFi) space by offering a secure, automated, and capital-efficient marketplace for liquidity. At its core, Catex is designed to simplify and enhance the experience of providing liquidity to Uniswap. It achieves this through automated liquidity management (ALM), a ve(3,3) governance model, and strategic incentives. The overall vision is to create a modular and transparent DeFi ecosystem where anyone can easily deploy, vote on, or earn from various liquidity strategies. Officiële website: https://www.catex.fi

Catex (CATX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Catex (CATX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 47.71K $ 47.71K $ 47.71K Totale voorraad: $ 147.81M $ 147.81M $ 147.81M Circulerende voorraad: $ 16.39M $ 16.39M $ 16.39M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 430.38K $ 430.38K $ 430.38K Hoogste ooit: $ 0.03473115 $ 0.03473115 $ 0.03473115 Laagste ooit: $ 0.00281509 $ 0.00281509 $ 0.00281509 Huidige prijs: $ 0.00296216 $ 0.00296216 $ 0.00296216 Meer informatie over Catex (CATX) prijs

Catex (CATX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Catex (CATX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CATX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CATX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CATX begrijpt, kun je de live prijs van CATX token verkennen!

Prijsvoorspelling van CATX Wil je weten waar je CATX naartoe gaat? Onze CATX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CATX token!

