CATBAT (CATBAT) Informatie We are committed to fighting scammers and rug pulls by exposing them on social media and building valuable utilities on Solana. Our mission is to create a safer and more rewarding ecosystem for our community. Our first tool, ClaimMyCatBat.com, allows users to convert rugged, useless, or dust tokens into CATBAT, turning worthless assets into something valuable. Unlike many meme projects, CATBAT provides real utility. Additionally, through the Airlock Pool (a Moonshot mechanism), the top 50 holders automatically receive Solana airdrops every 24 hours, rewarding long-term supporters of the project. Officiële website: https://catbat.meme Whitepaper: https://www.catbat.meme/catbat-whitepaper.pdf Koop nu CATBAT!

CATBAT (CATBAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CATBAT (CATBAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 326.04K $ 326.04K $ 326.04K Totale voorraad: $ 925.67M $ 925.67M $ 925.67M Circulerende voorraad: $ 919.64M $ 919.64M $ 919.64M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 328.17K $ 328.17K $ 328.17K Hoogste ooit: $ 0.00323215 $ 0.00323215 $ 0.00323215 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00035464 $ 0.00035464 $ 0.00035464 Meer informatie over CATBAT (CATBAT) prijs

CATBAT (CATBAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CATBAT (CATBAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CATBAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CATBAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CATBAT begrijpt, kun je de live prijs van CATBAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van CATBAT Wil je weten waar je CATBAT naartoe gaat? Onze CATBAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CATBAT token!

