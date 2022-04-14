Catbal (CATBAL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Catbal (CATBAL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Catbal (CATBAL) Informatie Catbal is a memecoin created via Hypurr Fun Bot, Hyperliquid equivalent of Solana's pump.fun. It centers around two intertwined topics: cats and cabals or secret organizations. The content is playful, refers various art works, historical bits and community sourced memes. Catbal's intention is to evolve into a full fledge Intellectual Property, covering images, animations, comic book strips, mobile apps and games, NFTs and more. Catbal is a memecoin created via Hypurr Fun Bot, Hyperliquid equivalent of Solana's pump.fun. It centers around two intertwined topics: cats and cabals or secret organizations. The content is playful, refers various art works, historical bits and community sourced memes. Catbal's intention is to evolve into a full fledge Intellectual Property, covering images, animations, comic book strips, mobile apps and games, NFTs and more. Officiële website: https://www.catbal.io/ Koop nu CATBAL!

Catbal (CATBAL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Catbal (CATBAL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Totale voorraad: $ 999.31K $ 999.31K $ 999.31K Circulerende voorraad: $ 999.31K $ 999.31K $ 999.31K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Hoogste ooit: $ 116.34 $ 116.34 $ 116.34 Laagste ooit: $ 2.54 $ 2.54 $ 2.54 Huidige prijs: $ 2.63 $ 2.63 $ 2.63 Meer informatie over Catbal (CATBAL) prijs

Catbal (CATBAL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Catbal (CATBAL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CATBAL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CATBAL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CATBAL begrijpt, kun je de live prijs van CATBAL token verkennen!

