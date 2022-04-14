Catana (CATANA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Catana (CATANA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Catana (CATANA) Informatie Catana is a cat with a katana. Initially abandoned by the original deployer, it has been given new life through a community takeover. Why does the cat need a katana? What is it's purpose? The Catana story is ongoing, unfolding right before our eyes through the community who love the simplicity and familiarity of cat culture coins. In other words: Once a classic, always a classic; he literally has a katana. Catana is a cat with a katana. Initially abandoned by the original deployer, it has been given new life through a community takeover. Why does the cat need a katana? What is it's purpose? The Catana story is ongoing, unfolding right before our eyes through the community who love the simplicity and familiarity of cat culture coins. In other words: Once a classic, always a classic; he literally has a katana. Officiële website: https://solanacatana.com Koop nu CATANA!

Catana (CATANA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Catana (CATANA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 393.36K $ 393.36K $ 393.36K Totale voorraad: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Circulerende voorraad: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 393.36K $ 393.36K $ 393.36K Hoogste ooit: $ 0.078581 $ 0.078581 $ 0.078581 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00039337 $ 0.00039337 $ 0.00039337 Meer informatie over Catana (CATANA) prijs

Catana (CATANA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Catana (CATANA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CATANA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CATANA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CATANA begrijpt, kun je de live prijs van CATANA token verkennen!

