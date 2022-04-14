Catalorian (CATALORIAN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Catalorian (CATALORIAN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Catalorian (CATALORIAN) Informatie To The Moon --- The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space and the crypto sphere. Found only on Ethereum, grab the hottest meme tweeted from the genius Elon Musk and become part of history as the kitty makes it's way to the interplanetory colonies and beyond. So join us today and become a part of the Catalorian community. Together, we will build, grow, and prosper. The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space & crypto! Join on Ethereum as this meme takes over the galaxy & beyond! Officiële website: https://thefirstcatalorian.com

Catalorian (CATALORIAN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Catalorian (CATALORIAN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 333.14K $ 333.14K $ 333.14K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 333.14K $ 333.14K $ 333.14K Hoogste ooit: $ 0.02169909 $ 0.02169909 $ 0.02169909 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00033287 $ 0.00033287 $ 0.00033287 Meer informatie over Catalorian (CATALORIAN) prijs

Catalorian (CATALORIAN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Catalorian (CATALORIAN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CATALORIAN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CATALORIAN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CATALORIAN begrijpt, kun je de live prijs van CATALORIAN token verkennen!

Prijsvoorspelling van CATALORIAN Wil je weten waar je CATALORIAN naartoe gaat? Onze CATALORIAN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CATALORIAN token!

