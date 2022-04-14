Catacomb (CATA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Catacomb (CATA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Catacomb (CATA) Informatie CATA is the native token of Catacomb, running on TON (The Open Network). CATA isn’t just a meme; we go beyond by leveraging Telegram's 1-billion-user network through a staking protocol accessible via our ever-evolving Telegram mini-app. The concept is simple: the longer you stake, the greater your rewards. The APY increases with each longer staking period you choose. Once your staking period concludes, you can claim your rewards. CATA is the native token of Catacomb, running on TON (The Open Network). CATA isn’t just a meme; we go beyond by leveraging Telegram's 1-billion-user network through a staking protocol accessible via our ever-evolving Telegram mini-app. The concept is simple: the longer you stake, the greater your rewards. The APY increases with each longer staking period you choose. Once your staking period concludes, you can claim your rewards. Officiële website: https://catacomb.fyi Koop nu CATA!

Catacomb (CATA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Catacomb (CATA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 49.31K $ 49.31K $ 49.31K Totale voorraad: $ 203.51M $ 203.51M $ 203.51M Circulerende voorraad: $ 203.51M $ 203.51M $ 203.51M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 49.31K $ 49.31K $ 49.31K Hoogste ooit: $ 0.00261117 $ 0.00261117 $ 0.00261117 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00024232 $ 0.00024232 $ 0.00024232 Meer informatie over Catacomb (CATA) prijs

Catacomb (CATA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Catacomb (CATA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CATA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CATA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CATA begrijpt, kun je de live prijs van CATA token verkennen!

Prijsvoorspelling van CATA Wil je weten waar je CATA naartoe gaat? Onze CATA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CATA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!