Cat Wif Hat (CWH) Informatie CWH (Cat Wif Hat) is a meme token built on Solana, inspired by the whimsical idea of a cat wearing a hat. Combining humor, simplicity, and community-driven engagement, CWH captures the playful spirit of internet meme culture. As a CTO (Community Take Over) project, all decisions are made through shared efforts by the community, emphasizing decentralization, creativity, and inclusivity. CWH stands out as a unique and entertaining addition to the Solana ecosystem. Officiële website: https://catwifhatonsol.xyz/

Cat Wif Hat (CWH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cat Wif Hat (CWH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 89.43K $ 89.43K $ 89.43K Totale voorraad: $ 999.27M $ 999.27M $ 999.27M Circulerende voorraad: $ 999.27M $ 999.27M $ 999.27M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 89.43K $ 89.43K $ 89.43K Hoogste ooit: $ 0.00815904 $ 0.00815904 $ 0.00815904 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Cat Wif Hat (CWH) prijs

Cat Wif Hat (CWH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cat Wif Hat (CWH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CWH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CWH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CWH begrijpt, kun je de live prijs van CWH token verkennen!

Prijsvoorspelling van CWH Wil je weten waar je CWH naartoe gaat? Onze CWH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CWH token!

