Cat Wif Hands (CATWIF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cat Wif Hands (CATWIF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cat Wif Hands (CATWIF) Informatie The cat has hands and is a meme token on the Avalanche Network The cat has hands and is a meme token on the Avalanche Network Officiële website: https://catwifhands.com Whitepaper: https://catwifhands.com/meowpaper Koop nu CATWIF!

Cat Wif Hands (CATWIF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cat Wif Hands (CATWIF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 71.37K $ 71.37K $ 71.37K Totale voorraad: $ 131.72B $ 131.72B $ 131.72B Circulerende voorraad: $ 131.72B $ 131.72B $ 131.72B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 71.37K $ 71.37K $ 71.37K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Cat Wif Hands (CATWIF) prijs

Cat Wif Hands (CATWIF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cat Wif Hands (CATWIF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CATWIF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CATWIF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CATWIF begrijpt, kun je de live prijs van CATWIF token verkennen!

Prijsvoorspelling van CATWIF Wil je weten waar je CATWIF naartoe gaat? Onze CATWIF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CATWIF token!

