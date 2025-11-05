BeursDEX+
De live CAT LADY prijs vandaag is 0.00009075 USD. Volg realtime KTTY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KTTY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

CAT LADY (KTTY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00008852
$ 0.00008852$ 0.00008852
24u laag
$ 0.0001029
$ 0.0001029$ 0.0001029
24u hoog

$ 0.00008852
$ 0.00008852$ 0.00008852

$ 0.0001029
$ 0.0001029$ 0.0001029

$ 0.00051119
$ 0.00051119$ 0.00051119

$ 0.00008852
$ 0.00008852$ 0.00008852

-0.81%

-9.86%

-13.94%

-13.94%

CAT LADY (KTTY) real-time prijs is $0.00009075. De afgelopen 24 uur werd er KTTY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00008852 en een hoogtepunt van $ 0.0001029, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KTTY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00051119, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00008852 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KTTY met -0.81% veranderd in het afgelopen uur, -9.86% in de afgelopen 24 uur en -13.94% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CAT LADY (KTTY) Marktinformatie

$ 83.23K
$ 83.23K$ 83.23K

--
----

$ 83.23K
$ 83.23K$ 83.23K

917.13M
917.13M 917.13M

917,133,912.0189911
917,133,912.0189911 917,133,912.0189911

De huidige marktkapitalisatie van CAT LADY is $ 83.23K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KTTY is 917.13M, met een totale voorraad van 917133912.0189911. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 83.23K.

CAT LADY (KTTY) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van CAT LADY naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van CAT LADY naar USD $ -0.0000388003.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van CAT LADY naar USD $ -0.0000728827.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van CAT LADY naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-9.86%
30 dagen$ -0.0000388003-42.75%
60 dagen$ -0.0000728827-80.31%
90 dagen$ 0--

Wat is CAT LADY (KTTY)?

One house. Too many cats. Absolute chaos!!

CAT LADY (KTTY) hulpbron

Officiële website

CAT LADY Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal CAT LADY (KTTY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je CAT LADY (KTTY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor CAT LADY te bekijken.

Bekijk nu de CAT LADY prijsvoorspelling !

KTTY naar lokale valuta's

CAT LADY (KTTY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van CAT LADY (KTTY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van KTTY token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over CAT LADY (KTTY)

Hoeveel is CAT LADY (KTTY) vandaag waard?
De live KTTY prijs in USD is 0.00009075 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige KTTY naar USD prijs?
De huidige prijs van KTTY naar USD is $ 0.00009075. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van CAT LADY?
De marktkapitalisatie van KTTY is $ 83.23K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van KTTY?
De circulerende voorraad van KTTY is 917.13M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van KTTY?
KTTY bereikte een ATH-prijs van 0.00051119 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van KTTY?
KTTY zag een ATL-prijs van 0.00008852 USD.
Wat is het handelsvolume van KTTY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van KTTY is -- USD.
Zal KTTY dit jaar hoger gaan?
KTTY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de KTTY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:37:39 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

