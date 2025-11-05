CAT LADY (KTTY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00008852 $ 0.00008852 $ 0.00008852 24u laag $ 0.0001029 $ 0.0001029 $ 0.0001029 24u hoog 24u laag $ 0.00008852$ 0.00008852 $ 0.00008852 24u hoog $ 0.0001029$ 0.0001029 $ 0.0001029 Hoogste prijs ooit $ 0.00051119$ 0.00051119 $ 0.00051119 Laagste prijs $ 0.00008852$ 0.00008852 $ 0.00008852 Prijswijziging (1u) -0.81% Prijswijziging (1D) -9.86% Prijswijziging (7D) -13.94% Prijswijziging (7D) -13.94%

CAT LADY (KTTY) real-time prijs is $0.00009075. De afgelopen 24 uur werd er KTTY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00008852 en een hoogtepunt van $ 0.0001029, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KTTY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00051119, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00008852 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KTTY met -0.81% veranderd in het afgelopen uur, -9.86% in de afgelopen 24 uur en -13.94% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CAT LADY (KTTY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 83.23K$ 83.23K $ 83.23K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 83.23K$ 83.23K $ 83.23K Circulerende voorraad 917.13M 917.13M 917.13M Totale voorraad 917,133,912.0189911 917,133,912.0189911 917,133,912.0189911

De huidige marktkapitalisatie van CAT LADY is $ 83.23K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KTTY is 917.13M, met een totale voorraad van 917133912.0189911. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 83.23K.